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Spor

Trabzonspor, Ankara'ya gitti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maç için Ankara'ya gitti.

AA3 Nisan 2023 Pazartesi 18:00 - Güncelleme:
Trabzonspor, Ankara'ya gitti
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın MKE Ankaragücü ile yapacağı maç için Ankara'ya gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takım, THY'ye ait özel uçakla başkente hareket etti.

Kafilede sakatlıkları bulunan Trezeguet, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan yer almadı.

Bordo-mavili takımın kafilesinde şu isimler bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Bruno Peres, Jens Stryger Larsen, Arif Boşluk, Eren Elmalı, Stefano Denswil, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Jean-Philippe Gbamin, Manolis Siopis, Anatasios Bakasetas, Marek Hamsik, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Naci Ünüvar, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Edin Visca, Markovic, Umut Bozok, Maxi Gomez.

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