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Spor

Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu

Trabzonspor'da beklenen Dimitrios Kourbelis ayrılığı gerçekleşti. Bordo-mavililer, Kourbelis'in Rayyan Baniya transferinden kalan borca karşılık Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.

10 Ocak 2024 Çarşamba 15:49 - Güncelleme:
Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu
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Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'in Rayyan Baniya transferinden kalan borca karşılık sezonun ikinci yarısında Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Dimitrios Kourmpelis, Kulübümüzden 2023-24 futbol sezonu ikinci yarısındaki alacaklarına karşılık, Rayyan Baniya transferinden kalan borcumuzun mahsup edilmesi şartı ile Fatih Karagümrük A.Ş.'ye sezon sonuna kadar kiralanmıştır."

SADECE 6 MAÇA ÇIKTI

Dimitrios Kourbelis, bu sezon Trabzonspor formasıyla yalnızca 6 resmi maça çıktı, toplam 284 dakika sahada kaldı ve skora etki edemedi.

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