Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan 23 Nisan mesajı

DHA 22 Nisan 2020 Çarşamba 15:55 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 15:55

Başkan Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün sitesinde yer alan mesajında şunları kaydetti:

“Bugün vatandaşı olmaktan onur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’nin milli mücadele ve bağımsızlık tarihinde öyle günler vardır ki; yurdun her köşesinde coşku içinde kutlanması gerekir. Çünkü bu ulusal günler, Cumhuriyetimize ve onun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e duyduğumuz sarsılmaz sevginin sembolik birer ifadesidir. 23 Nisan, bu tarihler içinde ayrı bir yerde duruyor. 23 Nisan 1920, ulusal tarihimizin başlangıcı ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla sonuçlanacak bir sürecin dönüm noktasıdır. Mustafa Kemal Atatürk, ulusal egemenlik ve bağımsızlığımızı yaşatacak olan çocuklarımıza bu özel günü armağan etmiştir. Bugün 100. yıl dönümünü kutluyor olmaktan gurur duyuyoruz. Yurdun her bir köşesinde, milletçe el ele kutlamamız gereken 23 Nisan’ı, yaşadığımız olağanüstü koşullar nedeniyle bir arada kutlama şansından mahrumuz. Ancak bu zor şartların dahi, çocukluğumuzdan beri içimize işleyen 23 Nisan coşkusunu yok etmesine izin vermemeliyiz. Nerede olursak olalım, geleceğimizin teminatı biricik çocuklarımızla birlikte 23 Nisan’ı yaşamak ve yaşatmak bizim görevimiz olmalı. Özellikle tüm dünya gibi ülkemizi de tehdit eden bu salgın günlerinde, Cumhuriyet’i koruma ve yaşatma sorumluluğunu çocuklarımıza anlatabilmeli, bu bilinci onlara aşılayabilmeliyiz.”

Mesajında çocuklara da seslenen Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Çocuklar, Trabzonspor’un Genç Fırtınaları; Sizler, en büyük hazinemizsiniz. Sizleri fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı birer birey; ahlaklı, iyi eğitimli ve sorumluluk sahibi birer vatandaş olarak yetiştirmek bizlerin en büyük ödevidir. Unutmayın ki; sizlere verilmiş hediyelerin en büyüğü, Türk halkının ulusal bağımsızlık ve egemenliğini koruma kararlılığını ilan ettiği 23 Nisan günüdür. 23 Nisan, bayramların en büyüğüdür. Dünyada çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram, bu bayramdır. Bugünün önemini öğrenmek ve sahip çıkmak da, işte sizin en büyük ödevinizdir. Bu duygu ve düşüncelerle TBMM’nin 100. kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum. Büyük Meclisin İlk Başkanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu ve İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere, ulusal bağımsızlığımızı kazanmamız için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Sağlıklı ve aydınlık bir gelecek temennisiyle...”