Trabzonspor, Berat Özdemir'den fesih bekliyor

Sezon başında kiralık olarak Trabzonspor'a dönen Berat Özdemir'in, Al İttifak ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Ancak 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun Trabzon'da mutlu olduğu ve takımda kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Trabzonspor Yönetimi, Berat için Suudi Arabistan ekibine herhangi bir bedel ödemek istemiyor. Sözleşme feshi beklenecek olan oyucunun gelecek sezon yeniden BordoMavili forma giyme ihtimali var.

SEZON PERFORMANSI

Trabzonspor ile bu sezon 29 maça çıkan Berat Özdemir, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.