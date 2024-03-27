İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2024 Çarşamba / 18 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2392
  • EURO
    35,1322
  • ALTIN
    2274.99
  • BIST100
    8837.01
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor, Berat Özdemir'den fesih bekliyor
Spor

Trabzonspor, Berat Özdemir'den fesih bekliyor

Trabzonspor, kadrosunda tutmayı planladığı Berat Özdemir'i bedelsiz olarak takıma katabilmek adına oyuncunun Al İttifak ile olan sözleşmesini feshetmesini bekleyecek.

Fanatik27 Mart 2024 Çarşamba 14:03 - Güncelleme:
Trabzonspor, Berat Özdemir'den fesih bekliyor
ABONE OL

Sezon başında kiralık olarak Trabzonspor'a dönen Berat Özdemir'in, Al İttifak ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Ancak 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun Trabzon'da mutlu olduğu ve takımda kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Trabzonspor Yönetimi, Berat için Suudi Arabistan ekibine herhangi bir bedel ödemek istemiyor. Sözleşme feshi beklenecek olan oyucunun gelecek sezon yeniden BordoMavili forma giyme ihtimali var.

SEZON PERFORMANSI

Trabzonspor ile bu sezon 29 maça çıkan Berat Özdemir, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.