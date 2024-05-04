Yeni sezonun Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da orta saha için düşünülen isimlerden biri Muhammed Cham.

Sabah gazetesinde yer alan haberde Trabzonspor'un 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı çok istediği ve Ligue 1 ekibi Clermont'la görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Clermont'un küme düşme ihtimalinin bulunması nedeniyle Cham'ın takımdan ayrılmak istediği ve Trabzonspor'un teklifine sıcak baktığı ifade edildi.

Haberde, Clermont'un ilk görüşmelerde yüksek bir bonvervis talep ettiği, Trabzonspor'un ise sezon başında Batista Mendy transferinde olduğu gibi yoğun bir pazarlık yapacağı belirtildi.

MUHAMMED CHAM'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Clermont'un formasını giyen Muhammed Cham bu sezon 33 maçta süre aldı.

23 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 4 asist kaydetti.

Cham, kariyerinde daha önce Austria Lustenau, Vendsyssel, Admira Wacker ve Wolfsburg 2'de oynadı.