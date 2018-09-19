Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzonspor Burak Yılmaz'ı arıyor

Spor Toto Süper Lig'de ilk 5 haftada 7 puan toplayan Trabzonspor, Burak Yılmaz'ı aradı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bordo-mavili takım, bu sezon oynadığı 5 lig maçında 9 gol kaydederken,  sakatlığı nedeniyle takımda yer alamayan Burak Yılmaz'ın yokluğunu hissetti.

Yeni sezon öncesi yurt dışı kampından kasıklarındaki sakatlık  nedeniyle ayrılaran ve ameliyat edilen Burak Yılmaz, geçen sezonunun ilk 6  haftasında forma giydiği 5 maçta 7 golle takımının skor yükünü çekmişti.

Burak Yılmaz, geçen sezon Trabzonspor'un sahasında 2-1 galip geldiği  Atiker Konyaspor, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Medipol Başakşehir ve kendi  evinde 4-3 mağlup olduğu Aytemiz Alanyaspor maçlarında 2'şer, İstanbul'da  Fenerbahçe ile yapılan maçta 1 gol kaydetti.

Rodallega, 3 gol attı

Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın yokluğunda forma giyen Hugo Rodallega  ise ilk 5 haftada 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

Rodallega, bordo-mavili takımın 3-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor  maçında 2, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı MKE Ankaragücü maçında da 1 gol attı.

Kolombiyalı oyuncu, ligin ilk 5 haftasında 3 maçı boş geçerken 2'sinde  rakip kaleye gol gönderdi.

25 maçta 23 gol kaydetmişti

Burak Yılmaz, geçen sezon 25 lig maçında 23 gol kaydederek takımının  en golcü oyuncusu olmuştu.

Bordo-mavili futbolcu, bu sezon ise sakatlığı nedeniyle ilk 5 haftanın  sadece Demir Grup Sivasspor maçında 26 dakika görev alabildi.

Özellikle 1-0 mağlup olunan Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası Burak  Yılmaz'ın ne zaman sahalara döneceği merak edilirken, takımla çalışmalara katılan  futbolcunun hafta sonu Göztepe maçında kadroda yer alması bekleniyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
THY´den down sendromlu gence uçakta doğum günü sürprizi

THY´den down sendromlu gence uçakta doğum günü sürprizi

İlk kez duyacağınız ilginç bilgiler

İlk kez duyacağınız ilginç bilgiler

İsrail Esad'ın sarayının uydu fotoğraflarını yayınladı

İsrail Esad'ın sarayının uydu fotoğraflarını yayınladı

Türkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmaz

Türkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmaz

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA