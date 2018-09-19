Trabzonspor Burak Yılmaz'ı arıyor
Spor Toto Süper Lig'de ilk 5 haftada 7 puan toplayan Trabzonspor, Burak Yılmaz'ı aradı.
Bordo-mavili takım, bu sezon oynadığı 5 lig maçında 9 gol kaydederken, sakatlığı nedeniyle takımda yer alamayan Burak Yılmaz'ın yokluğunu hissetti.
Yeni sezon öncesi yurt dışı kampından kasıklarındaki sakatlık nedeniyle ayrılaran ve ameliyat edilen Burak Yılmaz, geçen sezonunun ilk 6 haftasında forma giydiği 5 maçta 7 golle takımının skor yükünü çekmişti.
Burak Yılmaz, geçen sezon Trabzonspor'un sahasında 2-1 galip geldiği Atiker Konyaspor, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Medipol Başakşehir ve kendi evinde 4-3 mağlup olduğu Aytemiz Alanyaspor maçlarında 2'şer, İstanbul'da Fenerbahçe ile yapılan maçta 1 gol kaydetti.
Rodallega, 3 gol attı
Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın yokluğunda forma giyen Hugo Rodallega ise ilk 5 haftada 3 kez rakip fileleri havalandırdı.
Rodallega, bordo-mavili takımın 3-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor maçında 2, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı MKE Ankaragücü maçında da 1 gol attı.
Kolombiyalı oyuncu, ligin ilk 5 haftasında 3 maçı boş geçerken 2'sinde rakip kaleye gol gönderdi.
25 maçta 23 gol kaydetmişti
Burak Yılmaz, geçen sezon 25 lig maçında 23 gol kaydederek takımının en golcü oyuncusu olmuştu.
Bordo-mavili futbolcu, bu sezon ise sakatlığı nedeniyle ilk 5 haftanın sadece Demir Grup Sivasspor maçında 26 dakika görev alabildi.
Özellikle 1-0 mağlup olunan Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası Burak Yılmaz'ın ne zaman sahalara döneceği merak edilirken, takımla çalışmalara katılan futbolcunun hafta sonu Göztepe maçında kadroda yer alması bekleniyor.
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