Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz'ın sözleşmesinin feshedildiğine dair haberleri yalanladı
Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın alacaklarına karşılık sözleşmesinin feshedildiği iddia edilirken Ahmet Ağaoğlu'ndan açıklama geldi.
Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz'ın alacaklarına karşılık sözleşmesinin feshedildiği iddia edildi.
AHMET AĞAOĞLU'NDAN YALANLAMA
Öte yandan TRT Spor’a konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaolu, “Burak Yılmaz'ın sözleşme feshi söz konusu değil. Kendisine 500 bin TL para cezası verilecek” ifadelerini kullandı.
Burak Yılmaz, Bursaspor maçında oyundan alınırken taraftarlara ve teknik ekibe sert tepki göstermiş ve krize sebep olmuştu.
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