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Spor

Trabzonspor, büyük maçlarda farklı oynuyor

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, üç büyük rakibine geçit vermiyor.

AA17 Nisan 2023 Pazartesi 11:45 - Güncelleme:
Trabzonspor, büyük maçlarda farklı oynuyor
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Bordo-mavililer, İstanbul'un büyük takımları Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında oynadığı son 12 karşılaşmada 1 kez kaybetti. Karadeniz ekibi, rakipleri karşısında 7 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda 4 kez kazanan bordo-mavili ekip, 19 puan aldı.

Karadeniz ekibi, bu dönemde Beşiktaş karşısında 3 beraberlik, 1 galibiyet alarak yenilgi yüzü görmezken tek mağlubiyetini bu sezon İstanbul'da Galatasaray'a karşı 2-1'lik sonuçla yaşadı.

AVCI İLE KAYBETMEME ALIŞKANLIĞI

Trabzonspor, takımdan ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı döneminde büyük maçlarda geçen sezonu yenilgisiz tamamladı.

Bordo-mavililer, Avcı ile söz konusu dönemde 11 maç oynarken bu maçlarda 4 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrıldı.

DERELİOĞLU DA KAYBETMEDİ

Trabzonspor, ligde kötü günler geçirmesine karşın bir büyük maçta daha yenilgi görmedi.

Ligde sıkıntılı dönem geçiren ve son oynadığı 2 maçta yenilgi yaşayan bordo-mavililer, teknik sorumlu İhsan Derelioğlu yönetiminde ikinci maçında ilk puanını aldı.

MAÇLAR VE SONUÇLAR

Trabzonspor'un üç büyük rakibi ile oynadığı son 12 maç ve aldığı sonuçlar şöyle:

SezonMaçSonuç
2020-2021Galatasaray-Trabzonspor1-1
2021-2022Trabzonspor-Galatasaray2-2
2021-2022Trabzonspor-Fenerbahçe3-1
2021-2022Beşiktaş-Trabzonspor1-2
2021-2022Galatasaray-Trabzonspor1-2
2021-2022Fenerbahçe-Trabzonspor1-1
2021-2022Trabzonspor-Beşiktaş1-1
2022-2023Trabzonspor-Galatasaray0-0
2022-2023Beşiktaş-Trabzonspor2-2
2022-2023Trabzonspor-Fenerbahçe2-0
2022-2023Galatasaray-Trabzonspor2-1
2022-2023Trabzonspor-Beşiktaş0-0

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