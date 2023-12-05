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Spor

Trabzonspor, Çorum FK'yı konuk edecek

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda Trabzonspor evinde Ahlatçı Çorum FK'yı konuk edecek. Bordo-mavili ekipte bu karşılaşma öncesi üç eksik bulunuyor.

AA5 Aralık 2023 Salı 10:34 - Güncelleme:
Trabzonspor, Çorum FK'yı konuk edecek
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın sahasında Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak.

Papara Park'ta yapılacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 5. eleme turuna yükselecek.

Kupada bu sezon ilk maçına çıkacak Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Pepe ve Fernandez, forma giyemeyecek.

KUPAYI 9 KEZ KAZANDI

Trabzonspor, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı müzesine getirdi.

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