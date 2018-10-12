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Trabzonspor, Crawley Town forması giyen Ali Uygar'ı transfer etti

Trabzonspor, İngiltere'de Crawley Town'un U23 takımında forma giyen 1999 doğumlu Ali Uygar Avcı'yı kadrosuna kattı.

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Son yıllarda Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi isimleri Türk futboluna kazandıran Trabzonspor, genç bir ismi daha kadrosuna kattı.

Bordo-mavili kulüp, İngiltere'de Crawley Town'un U23 takımında forma giyen 1999 doğumlu Ali Uygar Avcı'yı kadrosuna kattı.

Ali Uygar bu sezon Trabzonspor'un U21 takımında forma giyecek.

(Fanatik)

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