Trabzonspor, Crawley Town forması giyen Ali Uygar'ı transfer etti
Trabzonspor, İngiltere'de Crawley Town'un U23 takımında forma giyen 1999 doğumlu Ali Uygar Avcı'yı kadrosuna kattı.
Son yıllarda Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi isimleri Türk futboluna kazandıran Trabzonspor, genç bir ismi daha kadrosuna kattı.
Bordo-mavili kulüp, İngiltere'de Crawley Town'un U23 takımında forma giyen 1999 doğumlu Ali Uygar Avcı'yı kadrosuna kattı.
Ali Uygar bu sezon Trabzonspor'un U21 takımında forma giyecek.
(Fanatik)
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