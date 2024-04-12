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Spor

Trabzonspor da istemişti! Beşiktaş'tan Marco Reus hamlesi

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş daha önce Trabzonspor'un da gündemin de olan Borussia Dortmund'un başarılı futbolcusu Marco Reus'u gündemine aldı. Sezon sonunda Alman devi ile sözleşmesi sona erecek olan ve yeni bir maceraya atılmak isteyen Alman yıldızı renklerine bağlamak istiyor. İşte detaylar...

Fanatik12 Nisan 2024 Cuma 11:25 - Güncelleme:
Trabzonspor da istemişti! Beşiktaş'tan Marco Reus hamlesi
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Beşiktaş, yaz transfer sezonu için elini çabuk tutmak istiyor... Bu doğrultuda yıldız bir on numara almak isteyen Siyah-Beyazlılar, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un süperstarı Marco Reus'u renklerine bağlamayı hedefliyor.

SÖZLEŞME UZATMAMA İHTİMALİ YÜKSEK

Sezon sonunda kontratı bitecek olan 34 yaşındaki oyuncunun, yaşanan son gelişmelere göre sözleşme uzatmama ihtimali bir hayli yüksek.

12 YILDA 168 GOL

2012 yılında Mönchengladbach'tan Borussia Dortmund'a transfer olan Marco Reus, o günden bu yana sarı-siyahlı kulübün ikon isimlerinden biri haline geldi. Alman millî futbolcu, Dortmund ile 12 yılda tüm kulvarlarda toplamda 420 maça çıktı. Marco Reus, söz konusu karşılaşmalarda 168 gol atıp 128 asist yaptı.

TRABZONSPOR DA İSTEMİŞTİ

Tecrübeli futbolcuyu, daha önce Süper Lig'den Trabzonspor da istemişti.

BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇTİ

Beşiktaş, gelecek sezon yeniden şampiyonluğa oynayabilmek için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar, Dortmund ile kontratı bitecek olan Marco Reus'u kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak. Alman futbolcunun, sözleşme uzatmama ihtimali, Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor... Kara Kartal, bu transferi bitirme konusunda kararlı...

ÖNCE TEKLİFLERİ DİNLEYECEK

Birçok talibi olan deneyimli futbolcu için anlaşma zeminini sağlamak zor gözükse de Siyah-Beyazlılar, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmayı çok istiyor. Gelen son haberlere göre, Reus'un kendisi için yapılacak tüm teklifleri dinleyeceği ve sonrasında karar vereceği bilgisine ulaşıldı.

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