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Spor

Trabzonspor deplasman serisini sürdürmek istiyor

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak olan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile deplasman yenilgisizliğini sürdürmek istiyor.

AA2 Ocak 2024 Salı 12:28 - Güncelleme:
Trabzonspor deplasman serisini sürdürmek istiyor
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Trendyol Süper Lig'de 6 Ocak Cumartesi günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Trabzonspor, rakibi karşısında kazanarak teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci dönemindeki dış saha yenilgisizliğini sürdürme peşinde.

Bordo-mavililer, bu sezon deplasman başarısızlığını teknik direktör Abdullah Avcı'yı ikinci kez takımın başına getirdikten sonra değiştirmeyi başardı.

Ligde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde ilk 4 dış saha maçında 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3 puan elde edebilen bordo-mavililer, Abdullah Avcı idaresinde dış sahada yenilgi görmeyerek daha başarılı performans ortaya koydu.

AVCI İLE DIŞ SAHADA 2,2 PUAN ORTALAMASI

Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından oynadığı 5 deplasman maçında 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan elde ederek rakip sahada 2,2 puan ortalamasıyla oynadı.

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz, EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kalırken, Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra deplasmanda 3-2, Gaziantep FK'yi de 3-1'lik sonuçla mağlup etti.

Karadeniz ekibi, son olarak ise İstanbulspor karşısında 2-1 önde götürdüğü karşılaşmanın 73. dakikasında rakibin çekilmesi üzerine hükmen galip ilan edildi.

DIŞ SAHADA DAHA FAZLA PUAN TOPLADI

Trabzonspor, Avcı yönetiminde deplasmanda iç sahadan daha fazla puan topladı.

Avcı idaresinde 5 dış saha maçında 11 puan toplayan Karadeniz ekibi, iç sahada ise 4 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan elde etti.

Avcı ile iç sahada 1,75 puan ortalaması elde eden Karadeniz ekibi, dış saha ortalamasının gerisinde kaldı.

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