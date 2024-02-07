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Spor

Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

AA7 Şubat 2024 Çarşamba 12:02 - Güncelleme:
Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak.

Eryaman Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetecek. Tek maç üzerinden oynanacak maçı kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.

Trabzonspor, kupanın 4. turunda Çorum FK, 5. turunda ise Manisa FK'yi 3-1'lik sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükselmişti.

Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlikle galip gelemeyen bordo-mavililer, kupada Gençlerbirliği'ni eleyerek moral bulmak istiyor.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde, Orsic, Hüseyin Türkmen ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor.

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