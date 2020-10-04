İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Ekim 2020 Pazar / 16 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7612
  • EURO
    9,0991
  • ALTIN
    473.869
  • BIST100
    1145.03
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor, Djaniny Semedo'nun maliyetini KAP'a bildirdi
Spor

Trabzonspor, Djaniny Semedo'nun maliyetini KAP'a bildirdi

Trabzonspor Kulübü, forvet oyuncusu Djaniny Semedo'yu 3 yıllığına kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

DHA04 Ekim 2020 Pazar 09:21 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 09:21
ABONE OL

Bordo mavili kulüp, serbest statüde bulunan oyuncuya ilk yıl ve ikinci yıl 1 milyon 300 bin Euro, üçüncü yıl ise 1 milyon 400 bin Euro garanti ücret ödeyecek.

Trabzonspor Kulübü'nün KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde: 

"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile 3(Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2020-2021 futbol sezonu için 1.300.000.-Eur garanti ücret,

2021-2022 futbol sezonu için 1.300.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.400.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması halinde, transfer dolayısıyla katlanılan masraflar ile futbolcuya ödenen/ödenecek tutarların düşülmesi sonrası kalan kısmının %15'i, futbolcuya ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.