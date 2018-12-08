Trabzonspor evinde Atiker Konyaspor'u ağırlıyor

Ligde geride kalan 14 haftalık periyotta 6 galibiyet ile 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Trabzonspor, son iki maçında 6 puan elde ederek üst basamaklara ilerleme adına önemli puanlar elde etti. Bordo-mavililer, konuk edeceği Atiker Konyaspor maçından 3 puanla ayrılarak bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarası göstermeyi hedeflerken, 32 haftalık üst üste 3 maç kazanamama istatistiğini de sonlandırmak istiyor.

8 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak olan mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak.

Trabzonspor ile Konyaspor 35. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Atiker Konyaspor ile oynayacak. İki takım bu mücadeleyle birlikte 35. kez karşı karşıya gelmiş olacak.

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 34 maçta bordo-mavililerin rakibine karşı galibiyetlerde 17'ye 9 üstünlüğü bulunurken, 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 49 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 37 gol gördü.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, rakibine karşı sahasında oynadığı 17 maçın 11'inde galip geldi. Bu müsabakaların 5'i Konyaspor'un üstünlüğü ile sona ererken, bir maçta da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor evindeki 7 maçta 1 kez yenildi

Trabzonspor, bu sezon ligde evinde oynadığı son 7 maçta sadece bir kez yenildi. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda ortalama 2.3 gol attı.

MUHTEMEL 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Yusuf, Sosa (Onazi), Olcay, Abdülkadir Ömür, Anthony Rodallega

Konyaspor: Serkan, Skubic, Diagne, Uğur, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Traore, Milosevic, Jahovic