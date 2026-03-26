  • Trabzonspor Fatih Tekke ile ilkin peşinde
Trabzonspor Fatih Tekke ile ilkin peşinde

Milli aranın ardından Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor galibiyet serisini 6 maça çıkararak şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürmek istiyor.

HABER MERKEZİ26 Mart 2026 Perşembe 15:38
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Bordo mavili ekip, kritik mücadelede rakibini mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmek istiyor.

Fatih Tekke ve öğrencileri için bu mücadele 3 puanın yanı sıra 161 hafta sonra en iyi galibiyet serisini yakalama açısından da büyük önem taşıyor.

Karadeniz ekibi, son lig maçında deplasmanda İkas Eyüpspor'u yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

48 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan bordo mavililer, bu seriyi geliştirmeyi hedefliyor.

Bordo mavililer, Fatih Tekke'nin görev aldığı süre içerisinde 1 kez 4, 1 defa da 5 maçlık galibiyet serisi elde etti.

Trabzonspor, son olarak şampiyonluk sevinci yaşadığı 2021- 2022 sezonunda 5 maçlık galibiyet serisini yakalamıştı.

Fatih tekke ve öğrencileri, Galatasaray'ı mağlup etmesi halinde 161 hafta sonra ilk kez art arda 6 maç kazanmış olacak.

Öte yandan bordo mavililer, rakibini yenmesi halinde maç fazlasıyla aradaki puan farkını 1'e indirecek.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'da yol kavgası! Vatandaşlar ayıramadı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
