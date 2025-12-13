Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde evinde 217 gündür kaybetmiyor

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Papara Park'ta son yenilgisini geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren Galatasaray karşısında 2-0'lık sonuçla yaşayan Karadeniz ekibi, daha sonra rakiplerine hiç geçit vermedi.

Bordo-mavililer, 10 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 217 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

16 RESMİ MAÇTA 1 MAĞLUBİYET

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 3'ü Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere oynadığı toplam 16 resmi iç saha karşılaşmasına çıktı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.

TEKKE YÖNETİMİNDE LİGDEKİ İÇ SAHA MAÇLARI

Trabzonspor, Papara Park'ta teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere 13 lig karşılaşması oynadı.

Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşarken sadece bir kez rakibine 3 puan verdi.

Karadeniz ekibi, bu sezon ise sahasında hiç mağlup olmayarak 5 galibiyet, 3 beraberlik ile 18 puanı hanesine yazdırdı.

KUPADA 3 GALİBİYET

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında aldığı sonuçlarla final oynadı.

Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, Göztepe'yi de 2-0 yenerek finale kamıştı.

Trabzonspor, bu sezon da İmaj Altapı Vanspor önünde 2-0 kazanarak grup aşamasına kalma hakkı elde ederken kupada sahasındaki 3 maçı da kazanmayı başardı.