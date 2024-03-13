Trabzonspor-Fenerbahçe maçı kapalı gişe!

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin biletleri satışa sunuldu.

Papara Park'ta pazar günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum- B 6 bin, A/C 5 bin, Gold 4 bin, Silver 3 bin, Batı bin, Doğu Üst 800, Fırtına 750, kale arkası ise 400 liradan satışa sunuldu.

Atatürk Alanı'ndaki bilet satış noktası önünde yoğunluk oluşturan bordo mavili taraftarlar, internetten de bilet alma yarışına girdi. Biletler tamamen bitti, pazar günü Papara Park tribünleri kapalı gişe olacak.

TARAFTARDAN ÇAĞRI

Taraftar grupları, Fenerbahçe derbisi öncesi birliktelik çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Tüm Trabzonspor camiası, bu hafta içerisinde sergilenecek 'olası' demekten bile imtina ettiğimiz, çünkü olacağına kesin gözüyle baktığımız bu algı operasyonuna karşı başkanının, yönetiminin, hocasının, takımının ve her bir futbolcusunun yanında dimdik yer almalıdır" denildi.