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  • Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarda 5 kişi daha adliyeye sevk edildi
Spor

Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarda 5 kişi daha adliyeye sevk edildi

Trendyol Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarda 5 kişi daha adliyeye sevk edildi.

IHA20 Mart 2024 Çarşamba 11:38 - Güncelleme:
Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarda 5 kişi daha adliyeye sevk edildi
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü akşamı Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olmasının ardından tribünden atlayıp sahaya girerek Fenerbahçeli futbolculara saldıran 12 taraftardan 7'si gözaltı işlemlerinin sonrasında bugün sabah saatlerinde adliyeye çıkartılırken, 5 kişi daha öğle saatlerinde adliyeye getirildi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzon'da oynanan ve sarı-lacivertlilerin 3-2'lik üstünlüğü ile biten maç sonrası futbolcuların orta sahadaki galibiyet sevinci sırasında çok sayıda bordo-mavili taraftar sahaya girdi. Çıkan olaylarda Fenerbahçeli futbolculara saldıran ve kamera kayıtlarından tespit edilen 12 taraftar karşılaşma sonrasında gözaltına alındı. Gözaltına alınan taraftarlardan 7'si sabah saatlerinde 5'i de öğle saatlerinde adliyeye getirildi. Toplam 12 kişinin savcılıkta ifadelerinin alınması sürüyor.

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