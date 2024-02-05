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Spor

Trabzonspor, Gençlerbirliği mesaisine başladı

Trabzonspor, Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA5 Şubat 2024 Pazartesi 16:23 - Güncelleme:
Trabzonspor, Gençlerbirliği mesaisine başladı
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 8 Şubat Perşembe günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde pas ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dayanıklılık çalışması ile tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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