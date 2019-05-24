Trabzonspor, Gençlerbirliği'nden Mert Çetin'i gündemine aldı
Trabzonspor yönetimi Gençlerbirliği forması ile başarılı bir performans sergileyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Mert Çetin'i gündemine aldı.
1997 doğumlu stoper bu sezon 1. Lig'de 25 karşılaşmada 2 bin 100 dakika süre aldı. Takımı adına bir gol kaydeden Mert’in Ankara ekibi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Öte yandan, Kayserispor’la sözleşme uzatmayan Kamerunlu stoper Kana-Bıyık’ın ismi de Trabzonspor’la anılıyor.
(Güneş)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.