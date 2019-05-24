Trabzonspor, Gençlerbirliği'nden Mert Çetin'i gündemine aldı

1997 doğumlu stoper bu sezon 1. Lig'de 25 karşılaşmada 2 bin 100 dakika süre aldı. Takımı adına bir gol kaydeden Mert’in Ankara ekibi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Öte yandan, Kayserispor’la sözleşme uzatmayan Kamerunlu stoper Kana-Bıyık’ın ismi de Trabzonspor’la anılıyor.

(Güneş)