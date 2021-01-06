06 Ocak 2021 Çarşamba 15:59 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 16:22

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayan Trabzonspor - Göztepe maçını Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz. Müsabakanın VAR koltuğunda Mustafa Öğretmenoğlu otururken, AVAR'da ise Abdullah Buğra Taşkınsoy bulunuyor.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Napoleoni, Halil, Cherif, Ideye.

TRABZONSPOR: 0 - GÖZTEPE: 0 (CANLI ANLATIM)

- Ve karşılaşma başladı...

2. dakikada Ekuban kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden çok sert bir şut çıkardı ancak kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.

11. dakikada Trabzonspor'da Ideye'ye faul yapan Hosseini sarı kart görüyor.

12. dakikada Napoleoni'nin şutunda top yandan auta gitti.

17. dakikada Berkan'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği top Ideye'nin önünde kaldı ancak Trabzonspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

18. dakikada Göztepe'de rakibine faul yapan Berkan sarı kart görüyor.