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Spor

Trabzonspor, Göztepe deplasmanının hazırlıklarını taktik antrenmanla sürdürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA04 Haziran 2020 Perşembe 23:37 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 23:37
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Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda taktiksel çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Takım, çalışmalarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

ŞANLIURFASPORLU FUTBOLCU İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Öte yandan bordo-mavili kulüp, vefat eden Şanlıurfaspor'un altyapı futbolcusu Müslüm Akdağ için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şanlıurfaspor'un altyapı futbolcusu Müslüm Akdağ'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Şanlıurfaspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

Eşinin geçirdiği kaza, bebeğinin hayatını kurtardı

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