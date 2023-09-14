Trabzonspor'un ''İnadıyla Şampiyon'' belgeseli dijital platformlarda seyirciyle buluşacak

Yapımcı Serdar Şen, yaptığı yazılı açıklamada, taraftarlardan gelen yoğun baskı ve kulüple yapılan istişare sonucunda yarın sinemalarda vizyona girmesi beklenen belgeselin, daha geniş bir seyirci kitlesine ulaşması için bölümler halinde dijital platformlarda yerini alacağını ifade etti.

Trabzonspor'un, taraftarlarıyla bütün ve büyük bir camia olduğuna işaret eden Şen, "Yurt içinde ve yurt dışındaki milyonlarca taraftarımızı kucaklamak ve onlara şampiyonluk coşkusunu yeniden yaşatmak için, belgeselin sinema yerine dijital bir platform üzerinden seyirciyle buluşmasına karar verdik. En kısa zamanda yayınlanması için büyük çaba harcadığımız bu yapım şampiyonluk sezonuyla beraber Trabzonspor'un tarihini de anlatıyor. 10 yıl sonra izlendiğinde bile aynı tadı alacağımız, şampiyonluklarımızı iliklerimize kadar hissedeceğimiz bir belgesel." diye konuştu.

Belgeselde Trabzonspor'un oynadığı müsabakaların devre arası ve maç sonu görüntüleri, deplasman yolculukları, taraftar öyküleri ve bordo-mavili kulübün efsanelerinin özel röportajları yer alıyor.

Yapımcılığını Serdar Şen'in yaptığı belgeselin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel bulunuyor.