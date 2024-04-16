İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2024 Salı / 8 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4885
  • EURO
    34,5757
  • ALTIN
    2479.03
  • BIST100
    9559.22
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Trabzonspor için Philip Otele iddiası

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine Cluj'da forma giyen Philip Otele geldi.

16 Nisan 2024 Salı 14:39 - Güncelleme:
Trabzonspor için Philip Otele iddiası
ABONE OL

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Rumen basını, Cluj forması giyen Philip Otele ile Trabzonspor'un ilgilendiğini yazdı.

Bu sezon 39 maçta 13 gol, 7 asistlik performans ortaya koyan 25 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Philip Otele, geçtiğimiz ara transfer döneminde de bordo-mavililerin gündemine gelmişti.

BELÇİKA VE İNGİLTERE'DEN DE TAKİP EDİYORLAR

Belçika ve İngiltere'den de bazı kulüplerin Philip Otele'i yakından takip ettiği vurgulanırken, bonservis konusunda Cluj'un ne seviyede bir rakam talep ettiği ise haberde belirtilmedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.