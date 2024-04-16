Trabzonspor için Philip Otele iddiası

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Rumen basını, Cluj forması giyen Philip Otele ile Trabzonspor'un ilgilendiğini yazdı.

Bu sezon 39 maçta 13 gol, 7 asistlik performans ortaya koyan 25 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Philip Otele, geçtiğimiz ara transfer döneminde de bordo-mavililerin gündemine gelmişti.

BELÇİKA VE İNGİLTERE'DEN DE TAKİP EDİYORLAR

Belçika ve İngiltere'den de bazı kulüplerin Philip Otele'i yakından takip ettiği vurgulanırken, bonservis konusunda Cluj'un ne seviyede bir rakam talep ettiği ise haberde belirtilmedi.