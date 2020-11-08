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Spor

Trabzonspor ile anlaşan Abdullah Avcı'nın yardımcıları belli oldu

Trabzonspor Yönetim uzun süredir görüşme halinde olduğu Teknik Direktör Abdullah Avcı ile sonunda anlaştı. İşte anlaşmanın detayları ve Avcı'nın teknik heyetinde yer alacak isimler...

08 Kasım 2020 Pazar 10:47 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 10:47
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Trabzonspor yeni hocasını buldu. Sezona istenilen başlangıcın yapılamamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran bordo-mavililer tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı.

İdareciler listenin en başına yazdığı 57 yaşındaki çalıştırıcıyla sözleşme konusunda yaşadığı sıkıntıyı da aşmayı başardı.

Abdullah Avcı ile hafta başında imzalanacak sözleşmenin üç yıllık olacağı öğrenildi. Böylece sezon başında da Avcı ile anlaşma zemini arayan fakat bir türlü son adımı atamayan bordo-mavililerin isteği geç de olsa yerine geldi.

Son olarak Beşiktaş’ı çalıştıran tecrübeli teknik adamın ekibinin Orhan Ak, Egemen Korkmaz, Yaşar Çevikel, Caner Erol, Özerk Tufan ve Haluk Güngör’den oluşacağı öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR’İ UÇURDU

Teknik Direktörlük kariyerinde en büyük atılımı Başakşehir’de yapan Abdullah Avcı, İstanbul temsilcisinin başında toplam 225 karşılaşmaya çıktı.

57 yaşındaki çalıştırıcı 1,85 puan ortalaması tutturdu. 2019-20 sezonunda Beşiktaş macerasına başlayan Avcı siyah-beyazlı takımda umduğunu bulamadı. Kartal’da sadece 27 maça çıkabilen Avcı 1,33 puanda kaldı ve görevine son verildi.

Milliyet

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