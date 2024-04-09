İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2024 Salı / 1 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2614
  • EURO
    35,031
  • ALTIN
    2432.87
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ''Trabzonspor ile büyük ölçüde anlaştık'' Draguş'un menajerinden açıklama
Spor

''Trabzonspor ile büyük ölçüde anlaştık'' Draguş'un menajerinden açıklama

Gaziantep FK'de kiralık olarak forma giyen Denis Draguş için Trabzonspor devreye girmişti. Rumen oyuncunun menajeri bu transfer için flaş bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

9 Nisan 2024 Salı 18:26 - Güncelleme:
''Trabzonspor ile büyük ölçüde anlaştık'' Draguş'un menajerinden açıklama
ABONE OL

Süper Lig'de gelecek sezon planlamalarını sürdüren Trabzonspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Bordo-mavililer, Standard Liege'den Gaziantep FK'ye kiralanan 24 yaşındaki golcü oyuncu Denis Draguş için harekete geçmişti. Rumen oyuncunun menajerinden transferle ilgili açıklama geldi.

'TRABZONSPOR İLE BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞTIK'

Denis Draguş'un menajeri Florin Manea, Rumen basınına yaptığı açıklamada Trabzonspor ile anlaşma aşamasında olduklarını dile getirdi.

Manea, yaptığı açıklamada, 'Denis Draguş'a Trabzonspor'dan önemli bir teklif var. Müzakereler oldukça ilerledi. Biz de Standard Liege'den gelecek kararı bekliyoruz ama yüksek ihtimalle transfere çok yakın olduğumuzu söyleyebilirim. Büyük ölçüde anlaşma var.' dedi.

Florin Manea, konuşmasının devamında ise, 'Bu transferde başarılı olmak hem Denis hem de Trabzon için sansasyonel olur. Bunun Denis için büyük bir adım olacağını söylüyorum ve umarım bunu sürdürür, Gaziantep'teki kadar gol atar.' sözlerini sarf etti.

SEZON PERFORMANSI

Gaziantep FK ile bu sezon 29 maça çıkan Draguş, 12 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.