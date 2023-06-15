Trabzonspor ilk kampı Slovenya'da yapacak

Sezonu istediği yerde bitiremeyen Karadeniz temsilcisi Trabzonspor gelecek sezon hazırlıklarına başlayacak. Trabzon'da 30 Haziran'da toplanacak bordo-mavililer, 4 Temmuz'da Slovenya'ya giderek Kranj kentinde kampa girecek.

İLK KAMP SLOVENYA'DA

Geçen sezon başında 1. etap kamp çalışmalarını yaptığı Slovenya Futbol Federasyonu Tesisleri'ni tercih eden Karadeniz ekibi, 26 Temmuz'a kadar burada kamp yapacak.

Trabzonspor, kamp süresince 5 hazırlık maçı oynayarak yeni sezona hazırlanacak.

Bordo-mavili takımın milli oyuncuları kampa 9 Temmuz'da katılacak.