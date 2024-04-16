Geçtiğimiz yaz döneminde 2.5 ay transferi adına uğraş verilen Bruno Petkovic için Dinamo Zagreb 5 milyon Euro'da diretince, sonuca ulaşılamamıştı. Trabzonspor bu kez transferi yarı fiyatına bitebilir...

İTALYANLAR DA TAKİP EDİYOR

Bruno Petkovic ile bazı İtalyan kulüplerinin de yakından ilgilendiği biliniyor. Daha önce Serie A'da Bologna, Verona gibi takımların formasını giyen Petkovic, Hırvatistan Milli Takımı'nda ise çıktığı 36 karşılaşmada 11 kez rakip fileleri havalandırdı.

TRABZONSPOR RADARA ALDI

Gelecek sezonun kadrosu için şimdiden düğmeye basan ve ilk olarak Glasgow Rangers'la 2 ay kontratı kalan sol bek Barisic ile prensipte anlaşmaya varan Trabzonspor, forvet konusunu da erkenden çözüme kavuşturmak istiyor. Trabzon'da mutlu olduğunu belirten Paul Onuachu'yu kadroda tutmayı planlayan Bordo-Mavililer, Southampton'a yeniden kiralama teklifi sunacak. Premier Lig'e çıkma mücadelesi veren İngiliz ekibi ise 31 Ocak 2023'te 18 milyon Euro'ya Genk'ten transfer ettiği Nijeryalı forveti çift haneli rakamlara satmayı hedefliyor.

5 MİLYON İSTEMİŞLERDİ

2.01'lik santrforun Trabzonspor'da kalmak istemesi yönetimin elini güçlendirse de kulübünü yeniden kiralamaya ikna etmek kolay değil. Trabzonspor, Southampton ile kısa zamanda resmi görüşmelere başlayacak. Sürecin ilerleyişine göre Bruno Petkovic için harekete geçilecek. Geçtiğimiz yaz döneminde 2.5 ay transferi adına uğraş verilen Petkovic için Dinamo Zagreb 5 milyon Euro'da diretince, sonuca ulaşılamamıştı. Ancak bu kez yarı fiyatına iş bitebilir.

1 AYDA ÇÖZÜLECEK

Hırvat basını, kulübüyle kontrat yenileyen Petkovic'in sözleşmesinde 1-15 Haziran tarihleri arasında geçerli olan 2 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin bulunduğunu yazdı. Bu rakam 16 Haziran-16 Temmuz aralığında 2.5 milyon Euro. 17 Temmuz'dan itibaren ise Zagreb ekibi, istediği rakamı talep edebilir. Petkovic'in mukavelesindeki çıkış maddesini kaçırmak istemeyen Trabzonspor Yönetimi, forvet transferinde aceleci davranacak. 1 aylık periyotta bu konunun netlik kazanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

29 yaşındaki Hırvat yıldız, bu sezon Dinamo Zagreb forması ile oynadığı 36 maçta 17 gol attı ve 9 de asist yaparak kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşadı.