Trabzonspor İspanya'da 3 puan istiyor! Muhtemel 11'imiz...
Trabzonspor, C Grubu’ndaki ilk sınavında deplasmanda Getafe ile kapışacak. TSİ 19.55’teki maçı Jug yönetecek.
TRABZONSPOR Avrupa Ligi C Grubu’ndaki ilk maçında Getafe’ye konuk olacak. Alfonso Perez Stadı’nda TSİ 19.55’te start alacak ve beIN Sports 1’den yayınlanacak müsabakayı Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Bordo-Mavililer, Getafe’yi devirip İspanyol takımları karşısındaki başarısızlığına son vermeyi hedefliyor. Trabzon, Avrupa’da 129 maçta 50 galibiyet, 46 yenilgi aldı.
Muhtemel 11'imiz: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Housseini, Novak, Obi Mikel, Abdülkadir, Sosa, Nwakaeme, Avdjaj, Sörloth
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