Trabzonspor istedi, taliplileri arttı

Trabzonspor'un gündemine aldığı Laszlo Benes için talep giderek artıyor.

Hamburg forması giyen 26 yaşındaki Slovak orta saha oyuncusu, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Özellikle gol ve asistleriyle adından söz ettiren Benes'e olan ilginin artması, bonservis bedelini de yükselttiği belirtiliyor.

Trabzonspor'un yanı sıra Laszlo Benes'e birçok takımın talip olduğu ifade ediliyor. Bu durumun, oyuncunun piyasa değerini artırdığı vurgulanıyor.

ALMANYA'DAN TALİPLERİ VAR!

Benes'in geleceğiyle ilgili yaşanan bu gelişmeler, transfer piyasasında dikkatle takip ediliyor.

Oyuncuya Holsten Kiel başta olmak üzere çok sayıda Alman ekibi de talip durumda.