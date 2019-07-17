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Trabzonspor, Ivan Santini'nin peşini bırakmıyor

Trabzonspor yönetimi, Anderlecht takımında forma giyen 30 yaşındaki Hırvat forvet İvan Santini ile bir süre önce görüşme gerçekleştirmiş ancak anlaşamamıştı. Anderlecht'te kalmak isteyen Santini'yi ikna etmek isteyen bordo-mavililer ikinci bir teklif hazırladı.

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Hem Belçika kulübünü hem de oyuncuyu ikna etmek için daha cazip rakamlar içeren bu öneride, takımın Avrupa Ligi'nde oynayacağı ve çok ateşli bir taraftar grubuna sahip olduğu vurgusu da yapıldı. Karadeniz ekibinin Anderlecht'e yapacağı teklifte ise bonservisi iki eşit taksitte ödemeyi önerdiği ve şu an için temasların sürdüğü belirtildi.
 
25 MAÇTA 14 GOL KAYDETTİ
 
Santini geçtiğimiz sezon ligde oynadığı 25 maçta 14 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. 1.90 boyunda olan yıldız, teknik ekibin beklediği üstün fiziksel özelliklere de sahip. Karadeniz ekibi, 2 sene önce de Santini ile masaya oturmuş ama anlaşma sağlayamamıştı. Değeri 3.5 milyon euro civarında olan yıldız oyuncu, Hırvatistan Milli Takımı formasını da 5 kez terletti. Bu arada bordo-mavililer Santini dışında Vedat İbisevic ve Adam Szalai ile de görüşmelerini sürdürüyor. Yöneticiler iki oyuncunun menajeriyle birer zirve daha yapacak.
 
RSC Anderlecht takımında 39 kez forma giyen Santini, 16 kez fileleri sarsarken 1 de asist yaptı. 1.93'lük forvet özellikle hava toplarında etkin.
 
(Fotomaç)
 
 

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