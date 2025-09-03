İSTANBUL 31°C / 22°C
Spor

Trabzonspor kaleci mesaisinde! Uğurcan Çakır'ın yerine Deniz Ertaş

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olmasının ardından kaleci takviyesi için düğmeye bastı. Bordo mavili ekip, Konyaspor forması giyen Deniz Ertaş'ı gündemine aldı. İşte detaylar...

3 Eylül 2025 Çarşamba 09:00
Trabzonspor kaleci mesaisinde! Uğurcan Çakır'ın yerine Deniz Ertaş
Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a rekor bonservis bedeliyle gönderen Trabzonspor, tecrübeli file bekçisinden boşalan kaleyi genç bir isme emanet edecek. Bordo-Mavililer, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un 20 yaşındaki eldiveni Deniz Ertaş için kulübüyle görüşmelere başladı. Yeşil-Beyazlılar'ın, yetenekli kaleci için 8 milyon euroluk bir beklentisi olduğu öğrenildi. Deniz, geride kalan sezonda 21 karşılaşmada görev aldı; kalesinde 20 gol gördü. 20'lik eldiven, 10 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

