Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a rekor bonservis bedeliyle gönderen Trabzonspor, tecrübeli file bekçisinden boşalan kaleyi genç bir isme emanet edecek. Bordo-Mavililer, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un 20 yaşındaki eldiveni Deniz Ertaş için kulübüyle görüşmelere başladı. Yeşil-Beyazlılar'ın, yetenekli kaleci için 8 milyon euroluk bir beklentisi olduğu öğrenildi. Deniz, geride kalan sezonda 21 karşılaşmada görev aldı; kalesinde 20 gol gördü. 20'lik eldiven, 10 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.