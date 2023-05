Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Bitexen Giresunspor'a konuk oldu.

Giresun Ataturk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 4-2 kazanmayı başardı ve sahasında üst üste ikinci kez galibiyete uzandı.

Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren isimler 30 ve 59. dakikalarda Umut Bozok, 34. dakikada Enis Bardhi ve 72. dakikada Bakasetas penaltıdan kaydetti. Giresunspor'un golleri ise 74. dakikada Faruk Can Genç ile 80. dakikada Bajic'ten geldi. Maçta attığı iki golün yanı sıra Bardhi'nin golünün asistini de yapan Umut Bozok maçın adamı oldu.

Bordo mavili takım galibiyete hasret geçirdiği dönemin ardından kendi sahasında üst üste ikinci kez kazanarak moral buldu. Düşme hattındaki Giresunspor ise aldığı mağlubiyetle ligde kalma umutlarını son 2 haftaya bıraktı.

Trabzonspor 54 puana yükselerek haftayı 6. sırada kapatırken Giresunspor ise 34 puanda kaldı ve ligden düşmesi kesinleşen Ümraniyespor'un 4 puan önünde, 15. sıradaki İstanbulspor'un ise 1 puan gerisinde 16. sırada kalarak haftayı kapattı.

Bir sonraki hafta ise Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u konuk ederken Giresunspor ise ligden düşmesi kesinleşen Ümraniyespor deplasmanına çıkacak.

6 İSİM KADRODA YOK

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşan Trabzonspor'da teknik direktör Bjelica 6 ismi kadroya dahil etmedi.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, Jean-Philippe Gbamin, Doğucan Haspolat, Maxi Gomez, Abdülkadir Ömür ve Stefano Denswil kadroya dahil edilmedi.

DORUKHAN 270 GÜN SONRA KADRODA

Ligin 5. haftasındaki HangiKredi Ümraniyespor maçında sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağında yaralanma ve dış menisküsündeki yırtık nedeniyle ameliyat edilen Dorukhan Toköz, kadroya dahil edildi.

Ligde 2 Eylül'de oynanan karşılaşmada sakatlanan milli futbolcu, 270 gün sonra kadroya alındı.

TRABZONSPOR ETKİLİ BAŞLADI

Maça etkili başlayan Trabzonspor, ligi bitirebildiği kadar üst sırada tamamlamak için ilk dakikalardan itibaren rakip yarı sahaya oyunu yıkmaya çalıştı. Giresunspor ise hızlı hücumlarla Trabzonspor kalesine gitmeye çalışırken ilk tehlikeli atak Trabzonspor'dan geldi.

9. dakikada Visca'nın ortasında Umut Bozok müsait durumda kafayı vurdu ancak tok üstten auta çıktı.

21. dakikada yaşanan pozisyonda ise Giresunspor savunmasının hatasını değerlendiren Trezeguet sol taraftan içeri çevirdi. Bir kez daha Umut Bozok kafayı vurdu bu kez kaleci Ferhat topu kontrol etmeyi başardı.

UMUT BU KEZ GOLÜNÜ ATTI

Maçın ilk 20 dakikasında iki etkili ataktan yararlanamayan Umut Bozok, dakikalar 30'u gösterdiğinde golünü atmayı başardı.

Sol Kanattan Visca'nın ceza sahasına yaptığı ortada Umut Bozok kafayı vurdu ve top filelerle buluştu.

BARDHI İLE FARK İKİYE ÇIKTI

Golün ardından rahatlayan Trabzonspor ikinci golü 4 dakika sonra bularak farkı ikiye çıkardı.

34. dakikada Alper Uludağ'ın hatasında Visca topu kaptı ve Umut'a yolladı. Umut Bozok ceza sahasına yerden pasında Bardhi topla buluştu. Bardhi düzgün bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarıda başka gol olmayınca Trabzonspor ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

YİNE UMUT, YİNE UMUT

Skor avantajını ilk yarıda eline geçiren Trabzonspor, ikinci yarıya da oldukça etkili başladı. İlk yarıda maçın en etkili ismi olan Umut Bozok 59. dakikada yakadığı pozisyonda yine fileleri bulmayı başardı.

Sol çaprazdan ceza alanına sert bir top gönderen Eren Elmalı'nın pasına kale ağzında ayak uzatan Umut, farkı 3'e yükseltti.

BAKASETAS PENALTIYI AFFETMEDİ

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Bakasetas, 72. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren isim oldu.

Bakasetas'ın savunma arkasında gönderdiği topu ceza alanına sürükleyen Trezeguet, Kadir'in müdahalesi ile yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından penaltı kararı onaylandı. Topun başına geçen Bakasetas'ın golüyle skor 4-0'a çıktı.

GİRESUNSPOR'UN UYANIŞI

Rakibinin dördüncü golünden 2 dakika sonra ev sahibi Giresunspor farkı yeniden üçe indiren golü attı.

Sağ çaprazdan Kuwas'ın arka direğe yaptığı ortaya dokunan Faruk Can attığı golle skoru 4-1'e getirdi.

BAJIC İLE FARK İKİYE İNDİ

Giresunspor attığı golden sonra Bajic ile ikinci golünü buldu.

Sol kanattan Faruk Can'ın yaptığı ortaya ceza alanında kafayı vuran Bajic, farkı 2'ye indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada Visca'nın sol kanattan yaptığı ortada Umut Bozok'un boş pozisyonda kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

21. dakikada Giresunspor defansı çıkmak isterken Trezeguet topu kaptı. Bu oyuncunun sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Umut Bozok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

30. dakikada sol kanatta Visca'nın ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Umut Bozok'un kafa vuruşunda top filelere gitti. 0-1

34. dakikada Alper Uludağ defanstan çıkmak isterken Visca topu kaptı ve Umut Bozok'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içerisine yerden pasıyla buluşan Bardhi'nin vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-2

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

59. dakikada sağ kanattan Trezeguet ceza sahasına girdikten sonra yerden pasında Eren Elmalı top kale önüne çevirdi. Umut Bozok dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3

68. dakikada Visca'nın defansın arkasına uzun pasına hareketlenen Umut Bozok'un vuruşunda top yandan auta gitti.

70. dakikada Bakesetas'ın defansın arkasına attığı uzun pasta ceza sahası içerisinde topla buluşan Trezeguet, Kadir Seven'in müdahalesi sonucu yerde kaldı ve maçın hakemi Arda Kardeşler penaltı kararı verdi.

72. dakikada Bakasetas'ın penaltıdan şutunda top filelere gitti: 0-4

74. dakikada Kuwas'ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada, arka direkte Faruk Can Genç dokunarak topu filelere gönderdi: 1-4

80. dakikada Faruk Can Genç'in sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada, Bajic'in uygun pozisyonda kafa ile vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-4

Karşılaşma konuk ekibin 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Serkan Ok

Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias, Kadir Seven, Alper Uludağ (Dk. 68 Faruk Can Genç), Campuzano (Dk. 68 Murat Cem Akpınar), Mejia (Dk. 46 Savicevic), Görkem Sağlam (Dk. 81 Doğan Can Davas), Sergio (Dk. 46 Kuwas), Borjia Sainz, Bajic

Trabzonspor: Uğurcan Çakır (Dk. 61 Mehmet Taha Tepe), Larsen, Hüseyin Türkmen, Bartra, Eren Elmalı (Dk. 90+6 Taha Altıkardeş), Bakasetas, Siopis, Visca (Dk. 90+6 Markovic), Trezeguet, Bardhi (Dk 83 Hamsik), Umut Bozok (Dk. 83 Arif Boşluk)

Goller: Dk. 30 ve Dk. 59 Umut Bozok, Dk. 34 Bardhi, Dk. 72 Bakasetas (Penaltıdan) (Trabzonspor), Dk. 74 Faruk Can Genç, Dk. 80 Bajic (Bitexen Giresunspor),

Sarı kartlar: Dk. 39 Bakasetas, Dk. 48 Hüseyin Türkmen, Dk. 90+8 Markovic (Trabzonspor), Dk. 90 Savicevic (Bitexen Giresunspor)