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Spor

Trabzonspor, Kayserispor mesaisine başladı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

IHA13 Nisan 2024 Cumartesi 15:33 - Güncelleme:
Trabzonspor, Kayserispor mesaisine başladı!
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Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda, Sivasspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, 5'e 2 gerçekleştirdi. Dar alanda oyun ile devam eden antrenman sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

Bordo-mavililer, 2 günlük iznin ardından salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

MORALLER BOZUK

Trendyol Süper Lig'de sahasında Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da moraller bozuk. Teknik Direktör Abdullah Avcı, antrenman öncesi oyuncularıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Ligde hiçbir şeyin garantisi olmadığını ifade eden deneyimli teknik adam, "Hedeflerimiz var ve bu hedeflere ulaşmamız için oyunun sonuna kadar içinde kalmalıyız. Oyun disiplininde kopmadan hem savunmayı hem hücumu birlikte yapmalıyız" dedi.

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