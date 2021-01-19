19 Ocak 2021 Salı 18:57 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 19:28

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan Trabzonspor - Konyaspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Bitigen'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mustafa Savranlar yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Emre Kargın. Müsabakanın VAR koltuğunda Alper Ulusoy otururken, AVAR'da ise Yakup Özhan bulunuyor.

İlk 11'ler şöyle:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Barış Yardımcı, Jevtovic, Diomande, Ömer Ali, Amir, Cikalleshi, Kravets

TRABZONSPOR: 1 - KONYASPOR: 0 (CANLI ANLATIM)

- Maça Trabzonspor başladı...

3. dakikada Barış Yardımcı, Trabzonspor ceza sahasının solunda topla buluştu ve son çizgiye inerek ortasını yaptı, kale sahasında iyi yükselen Cikalleshi kafayı vurdu ancak top üstte dışarı çıktı.

7. dakikada Cikalleshi Trabzonspor ceza sahası dışından sert vurdu ancak Uğurcan bu pozisyonda başarılı.

11. dakikada Skubic sağ kanattan Trabzonspor ceza sahasına çevirdi topu ancak Hadziahmetovic'in yakın mesafeden şutunda top dışarı gitti.

16. dakikada Ekuban'dan aldığı pasla Konyaspor ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nwakaeme'nin şutunda top yandan dışarı çıktı.

22. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasıyla sağ kanatta topla buluşan Serkan Asan ortayı yaptı, kaleciyi geçen topu Nwakaeme boş ağlara gönderdi. Trabzonspor 1-0 önde.

24. dakikada Konyaspor'da Ömer Ali, Abdülkadir'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

27. dakikada Trabzonspor'da sakatlananAbdülkadir Ömür'ün yerine Flavio oyunda.