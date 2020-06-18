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Spor

Trabzonspor lige döndü

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük izinin ardından başladı.

DHA18 Haziran 2020 Perşembe 16:24 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 16:24
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Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi. 

Hüseyin Çimşir, sıcak hava nedeniyle zaman zaman zorlanan oyuncular için antrenmanın durdurarak oyuncular su ihtiyaçlarını giderdi. 

Fenerbahçe maçında sakatlanan Nwakaeme ise antrenmanda yer almazken, bu oyuncunun tedavisinin sürdüğü belirtildi. Takım kaptanı Sosa ise koşunun ardından çalışmasına salonda devam etti.

Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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