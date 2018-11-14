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Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe hücum çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman "core" çalışmasıyla başladı.   

Milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı idman pas çalışmasının ardından hücum ve defans organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.     

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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