Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe salonda kuvvet çalıştı
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, salonda kuvvet ve core çalışması yapıldığı belirtildi.
İdmanda, milli takımlarda bulunan futbolcuların yer almadığı aktarıldı.
Antrenmanın ardından yardımcı antrenör Chris van der Weerden'in 46. yaş gününün, teknik heyet ve futbolcular tarafından pasta kesilerek kutlandığı kaydedildi.
Fenerbahçe, 3 günlük izinin ardından 19 Kasım Pazartesi günü yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
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