Trabzonspor, Malili Tandia’nın peşinde
RUMEN basını, Trabzonspor ile ilgili bir transfer iddiası ortaya attı.
- Star Spor
Basında yer alan haberlere göre Bordo-Mavili kulüp, Sepsi takımında forma giyen sol kanat oyuncusu İbrahima Tandia’yı bir süredir izliyor. İki kulüp arasında 25 yaşındaki Malili oyuncu için ilk temasın da kurulduğu vurgulanırken, sezon biter bitmez tara arın son görüşmeyi yapacağı ifade edildi. Mali Milli Takımı’nda da oynayan Tandia bu sezon 24 karşılaşmada görev yaparken, 10 gol, 5 asistlik bir performans ortaya koydu.
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