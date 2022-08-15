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Spor

Trabzonspor, Marc Bartra transferini duyurdu

Trabzonspor, Real Betis'te forma giyen ve transferi için anlaşmaya varılan Marc Bartra ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

AA15 Ağustos 2022 Pazartesi 00:46 - Güncelleme:
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Trabzonspor Kulübü, İspanya'nın Real Betis Kulübü'nden stoper oyuncusu Marc Bartra ile anlaştı.

Bordo-mavili kulüp, Real Betis'e bonservis bedeli için 1 milyon 250 bin avro, 3 yıllık anlaşmaya varılan oyuncuya da her bir sezon için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ödeyecek.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Profesyonel futbolcu Marc Bartra ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, her bir sezon için garanti ücret olarak 1 milyon 500 bin avro ödenecektir. Ayrıca her bir sezon için şarta bağlı bonus olarak, toplamda en fazla 700 bin avro prim ödemesi yapılacaktır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır. Real Betis Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak, 1 milyon 250 bin avro, 2 yıla yayılmış 2 taksit halinde ödenecektir.

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