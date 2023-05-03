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Spor

Trabzonspor, MKE Ankaragücü mesaisini sürdürüyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

AA3 Mayıs 2023 Çarşamba 20:15 - Güncelleme:
Trabzonspor, MKE Ankaragücü mesaisini sürdürüyor
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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi oynadı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam edecek.

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor bu sezon çıktığı bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Bordo-mavili ekip 45 puan ligde 8. sırada yer alıyor.

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