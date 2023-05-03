Trabzonspor, MKE Ankaragücü mesaisini sürdürüyor

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi oynadı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam edecek.

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor bu sezon çıktığı bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Bordo-mavili ekip 45 puan ligde 8. sırada yer alıyor.