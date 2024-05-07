Trabzonspor, Oğuz Aydın'ı istiyor

Gelecek sezon yeniden şampiyonluğa oynayan bir takım kurmak isteyen bu doğrultuda da çalışmalara çok erken başlayan Trabzonspor, yabancı takviyeler üzerinde durduğu kadar yerli hedeflerle ilgili de rotasını belirledi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu kapsamda ilk olarak takımda görmek istediği isim ise Alanyaspor formasıyla bu sezon yıldızı parlayan Oğuz Aydın...

İLK TEMAS KURULACAK

Fatih Tekke yönetiminde özellikle müthiş bir çıkış yakalayarak A Milli Takım'a kadar yükselen başarılı oyuncunun transferi için Akdeniz ekibiyle ilk temas bu hafta kurulacak. Daha önce Alanyaspor'dan Bakasetas, Siopis, Umut Güneş gibi isimleri kadrosuna katan ve Turuncu-Yeşilliler'le iyi bir ilişki olan Bordo-Mavililer'in birçok takımla adı anılan oyuncuyu renklerine bağlamak adına öncelikli görüşme talebinde bulunduğu ifade edildi.

'HENÜZ GÖRÜŞMEMİZ OLMADI'

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "Yurt içi ve yurt dışından birçok kulübün Oğuz'a talip olduklarına dair dair bilgiler geliyor. Tekrar söylüyorum, Oğuz'la alakalı hiçbir kimseyle ve kulüple görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullandı. Alanyaspor'la iki yıl daha kontratı bulunan Oğuz için Fırtına'nın şartları zorlayacağı belirtildi.