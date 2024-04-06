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Spor

Trabzonspor, Onuachu'nun alternatifini buldu

Trabzonspor, kiralık sözleşmesinin biteceği sezon sonunda takımda kalması zor gözüken golcüsü Paul Onuachu'nun alternatifini belirledi.

Fanatik6 Nisan 2024 Cumartesi 11:18 - Güncelleme:
Trabzonspor, Onuachu'nun alternatifini buldu
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Trabzonspor'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Bordo-Mavililer, kadroda önemli bir değişime hazırlanırken merak edilen konulardan biri de golcü takviyesi...

ONUACHU'NUN KALMASI ZOR

Trabzonspor'un özellikle sezonun ilk yarısında önemli katkı aldığı yıldızı Paul Onuachu'nun durumu merak ediliyordu. Nijeryalı golcünün Bordo-Mavililer ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Southampton'ın oyuncuyu çift haneli rakamlara satmak istemesi nedeniyle yıldız santrforun takımda kalması zor gözüküyor.

BİR AYRILIK DAHA

Fırtına'da Paul Onuachu'nun yanı sıra hücum hattından bir isim daha takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Trabzonspor'da sezon içinde kadro dışı kalan ve sonrasında affedilen, ara transferde takımdan ayrılması gündeme gelen Umut Bozok'un bu kez yaz aylarında ayrılması yüksek ihtimal.

ALTERNATİF İSİM SÜPER LİG'DEN

Bordo-Mavililer'in iç piyasada radarına takılan oyuncu; Denis Dragus. Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki Rumen forvet, 26 lig maçında 11 gol attı.

İLK TEKLİFE RET

Belçika basını, Trabzonspor'un Dragus konusunda yaptığı ilk girişimin, Standard Liege tarafından kabul edilmediğini yazdı.

Bu gelişme sonrasında Bordo-Mavililer'in yeni bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

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