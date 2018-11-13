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Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk raporlarını açıkladı. Deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 5-0 mağlup olan Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahürattan PFDK'ya sevk edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor, Kayserispor ve Bursaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Trabzonspor'un çirkin ve kötü tezahürat, Kayserispor ile Bursaspor'un ise saha olayları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği bildirildi.

Spor Toto 1. Lig temsilcilerinden Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar'ın hakaret, Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa'nın ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderildiği kaydedildi.

İstanbulsporlu futbolcu Ali Dere'nin, gördüğü kırmızı karttan dolayı kural dışı hareketi nedeniyle disipline yollandığı aktarıldı.

Tetiş Yapı Elazığspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

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