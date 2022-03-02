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Spor

Trabzonspor resmen ilan etti: Dünya Kasketliler Günü

Trabzonspor Kulübü, her yılın 61. gününü 'Dünya Kasketliler Günü' ilan ettiğini bildirdi.

AA2 Mart 2022 Çarşamba 11:05 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 11:05
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Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kasket, bizim için yalnızca bir aksesuar değil, bir duruştur. Nesiller arası bir gelenektir. Teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın bizlere yeniden hatırlattığı şanlı tarihimizdir. Bugünden itibaren her yılın 61. gününü #DünyaKasketlilerGünü ilan ediyoruz. Kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, Trabzonspor'da lig şampiyonlukları yaşamış teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer ile mevcut teknik direktör Abdullah Avcı'nın kasketli görselleri de yer aldı.

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