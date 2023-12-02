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Spor

Trabzonspor sahasında bir başka

Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak Trabzonspor, evindeki son 9 lig maçının 8'ini kazandı.

2 Aralık 2023 Cumartesi 15:19 - Güncelleme:
Trabzonspor sahasında bir başka
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Trabzonspor, pazar günü saat 16.00'da Papara Park'ta Kayserispor'u konuk edecek.

Hem yönetim hem de teknik direktör Abdullah Avcı sık sık taraftara mesaj verip, tribüne çağırsa da bu maçın biletlerine ilgi yine az seviyede. Kombinelerle birlikte satılan bilet sayısı şimdilik 20 bin civarında. Bu karşılaşmada tribünlerde yaklaşık 25 seyircinin olması bekleniyor.

Deplasmanda geçtiğimiz sezondan buna bir türlü istikrarı yakalayamayan Trabzonspor, evinde ise çok farklı görüntü çiziyor. Bordo-mavililer, Papara Park'ta çıktığı son 9 lig maçının 8'ini kazandı, sadece Çaykur Rizespor'a yenildi. Abdullah Avcı da çalıştırdığı takımların başında Kayserispor ile oynadığı son 14 lig maçında 10 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

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