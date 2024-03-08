Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından Corendon Alanyaspor deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, VavaCars Fatih Karagümrük'ü yenerek hem moral bulmak hem de üçüncü sıradaki yerini korumak istiyor.



Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Orsic ve Onuachu, takımda yer alamayacak.