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Spor

Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Karadeniz ekibi Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

AA8 Mart 2024 Cuma 10:05 - Güncelleme:
Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından Corendon Alanyaspor deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, VavaCars Fatih Karagümrük'ü yenerek hem moral bulmak hem de üçüncü sıradaki yerini korumak istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Orsic ve Onuachu, takımda yer alamayacak.

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