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Spor

Trabzonspor sahasında Samsunspor ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Trabzonspor, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

AA10 Ocak 2024 Çarşamba 10:44 - Güncelleme:
Trabzonspor sahasında Samsunspor ile karşılaşacak
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de yarın 16. hafta erteleme maçında Yılport Samsunspor'u ağırlayacak.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.

Bordo-mavili takım, ligde 33 puanla 3. sırada yer alırken Yılport Samsunspor ise 18 puanla 17. sırada bulunuyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, son 4 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, rakibi karşısında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet ve Pepe forma giyemeyecek. Orsic, Denswil ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıkları sürüyor.

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