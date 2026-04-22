22 Nisan 2026 Çarşamba / 6 Zilkade 1447
  Trabzonspor, Samsunspor maçına hazır! İşte Fırtına'nın maç kadrosu
Spor

Trabzonspor, Samsunspor maçına hazır! İşte Fırtına'nın maç kadrosu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor ile karşılaşacak Trabzonspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

IHA22 Nisan 2026 Çarşamba 15:35
Trabzonspor, Samsunspor maçına hazır! İşte Fırtına'nın maç kadrosu
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan çalışma taktik ağırlıklı geçti. Bordo-mavilliler, hazırlıkların ardından 20 kişilik oyuncu kadrosuyla birlikte karayoluyla Samsun'a hareket etti. Tedavisi süren Batagov ile Okay Yokuşlu kafilede yer almadı.

Trabzonspor'un Samsunspor maçı kamp kadrosu şu şekilde:

"Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Mathias Lovik, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Salih Malkoçoğlu, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Paul Onuachu, Umut Nayir."

